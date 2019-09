’Kom met meldplicht voor trouwstoet’

Raadslid Nino Davituliani: ’We tolereren geen asociaal gedrag’. Ⓒ René Oudshoorn

DEN HAAG - Den Haag moet overwegen om, net als in Antwerpen, een meldplicht voor trouwstoeten in te voeren. Dat wil Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Ook in Rotterdam wordt momenteel die discussie gevoerd, na het incident eind augustus toen een agent werd neergeslagen door een bruiloftsgast.