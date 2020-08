Agressieve man gooit strijkplank naar agenten

Foto ter illustratie Ⓒ Hollandse Hoogte / Tom van Limpt

WERKENDAM - In een poging agenten van zich af te schudden, heeft een 46-jarige man uit het Brabantse Werkendam bijzonder materieel ingezet. De politie wilde de veertiger in zijn woning in de boeien slaan wegens huiselijk geweld. Dat liep net even anders toen de verdachte de tuin in rende en verschillende huis-tuin-en-keuken attributen naar de agenten gooide.