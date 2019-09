Migranten Duits schip naar vijf EU-landen

Het schip van de Duitse hulporganisatie Mission Lifeline werd maandag in beslag genomen door de Italiaanse politie nadat het ruim een week bij Sicilië had rondgevaren. De kapitein had alarm geslagen over de levensbedreigende situatie aan boord. Italië en Malta willen migrantenschepen pas laten aanmeren als andere lidstaten zich bereid tonen mensen op te nemen daar gaat veelal wat tijd overheen.

Bij de ontscheping van het schip de Open Arms waren het vorige maand ook de genoemde vijf landen die de opvarenden welkom heetten. Van de 356 migranten op de Ocean Viking bleek enkele dagen later ook Roemenië bereid gevonden een deel op te nemen.