PBL: broeikasdoelen verder weg door ophogen klimaatambities

Onze geraamde emissie van broeikasgassen komt in 2030 waarschijnlijk 39% tot 50% lager uit dan in 1990. Deze aanzienlijke verduurzaming zou met een beetje geluk voldoende zijn geweest om het oude klimaatdoel van een 49% lagere emissie te halen. Dat doel werd in het klimaatakkoord van 2018 vastgelegd.

Maar het kabinet-Rutte IV legde de lat in zijn coalitieakkoord weer een stukje hoger tot 55% minder uitstoot in 2030. Voor de zekerheid wil het zelfs het liefst koersen op 60% minder. Voor deze hogere ambities is de huidige neerwaartse trend onvoldoende en zijn onze huidige plannen niet toereikend, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving.

’Aanvullend beleid’

„Een snellere uitvoering van de bestaande plannen én formulering van aanvullend beleid zijn nodig om het Nederlandse klimaatdoel in 2030 te halen”, stelt PBL-onderzoeker Pieter Hammingh. Volgens de groene rekenmeesters moet de uitstoot met nog 12 tot 36 megaton CO2 verder omlaag om straks netjes binnen de lijntjes te kleuren.

Ook bij hernieuwbare energie lijken we onszelf in de vingers te snijden met nog hogere doelen dan we nu al hebben vastgesteld. Op dit moment liggen we op koers om minimaal 31% van onze opgewekte elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te halen. Daarmee halen we het bestaande doel van 27% voor 2030. Hammingh noemt het ’een succesje’.

Brussel

Maar die winst verdwijnt als sneeuw voor de zon als we onszelf moeten gaan houden aan de nieuwe, hogere ambities die in Brussel alweer klaarliggen. Eerst kwam klimaatcommissaris Frans Timmermans in zijn plan Fitfor55 met een doel van 36% hernieuwbaar in 2030. Vervolgens formuleerde hij, als reactie op de Oekraïne-oorlog, een doel van 40% in zijn plan RePowerEU. De klimaatcommissaris vindt overigens dat ook het verbranden van bossen mag blijven meetellen als ’hernieuwbaar’.

De hogere klimaatambities vergen niet alleen aanvullend beleid van het kabinet, ze dwingen de samenleving ook allerlei knelpunten op te lossen. Het PBL wijst op de problemen met voldoende beschikbaar personeel, de vergunningverlening, de netwerkcapaciteit en grondstoffentoevoer als nadrukkelijke obstakels voor de uitvoering en versnelling van klimaatbeleid.

De huidige hoge energieprijzen zorgen ervoor dat de uitstoot dit jaar lager is dan vorig jaar. In het voorjaar kwam de uitstoot al negen megaton lager uit dan over de eerste zes maanden van 2021. Maar het PBL gaat ervan uit dat dit ten minste gedeeltelijk tijdelijke meevallers zijn.