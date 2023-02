Aardbeving met kracht van 5,2 treft oosten van Turkije

MALATYA - Precies drie weken na de twee grote aardbevingen die Turkije en Syrië troffen, is er weer een grote naschok gevoeld in het oosten van Turkije. Dat meldt het Europees seismologisch centrum (EMSC). Aanvankelijk was er sprake van een kracht van 5,7, maar dat werd even later bijgesteld naar 5,2.