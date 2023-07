Bijna 100 grienden gestrand op westkust Australië, 51 overleden

De dieren strandden dinsdagmiddag op Cheynes Beach, een populair strand in de buurt van de stad Albany. Een dag eerder waren ze daar in zee gezien. Vrijwilligers en hulpverleners hielden de gestrande dieren in nacht in de gaten. Bij het opkomen van de zon bleek dat 51 van hen het niet hadden overleefd.

Bijna elk jaar stranden er grienden in grote getale op de Australische stranden. Vorig jaar strandden 230 van de zeezoogdieren op de kust van Tasmanië en in 2018 strandden er 150 bij Hamelin Bay, eveneens aan de westkust.

De oorzaken voor strandingen lopen uiteen, zeggen deskundigen tegen ABC News. Grienden leven in hechte groepen en volgen elkaar. Het kan zijn dat een ziek dier de groep per vergissing naar ondiep water heeft geleid. Ook kunnen ze zijn opgejaagd door orka’s of in verwarring zijn geraakt door het geluid van schepen.