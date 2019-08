Cel voor man die maaltijdbezorger (15) doodreed

H. was onder invloed van cannabis toen het ongeluk gebeurde en reed 80 kilometer per uur waar 50 was toegestaan. De maaltijdbezorger was in het donker en de regen op zijn e-bike aan het oversteken en had daarvoor genoeg tijd als H. zich aan de maximumsnelheid had gehouden. Dan had H. ook nog op tijd kunnen remmen. Volgens de rechtbank in Utrecht heeft H. „een ernstig gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van andere verkeersdeelnemers.”

De officier van justitie had twee weken geleden een jaar cel geëist, waarvan de helft voorwaardelijk. De rechtbank vindt de jonge leeftijd van H. reden om een lagere straf te geven.