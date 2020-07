Vrouw gefilmd in douche Bussumse sportschool, man (22) aangehouden

De man was de vrouwenkleedkamer binnengedrongen om de beelden te kunnen maken. De man is aangehouden, verhoord en in afwachting van verder onderzoek vrijgelaten.

Een woordvoerder van de politie laat aan de Gooi- en Eemlander weten dat er inderdaad beelden van de vrouw zijn aangetroffen op de telefoon van de man: „De telefoon wordt nu verder onderzocht en er wordt gekeken of er sprake is van nog andere onoorbare zaken.”

In een eerste poging zich te verweren zei de man dat hij dacht dat zijn vriendin in het hokje aan het douchen was. Bij poging twee stelde hij een paniekaanval te hebben gehad.

De vrouw nam hier geen genoegen mee en toog met slechts een handdoek om naar de receptie. Pas na aandringen van de vrouw werd door de bedrijfsleiding de politie gebeld, schrijft de regionale krant.

Signalement

De licht getinte jongeman droeg een opvallend witte broek met brede rib en reed in een zilverkleurige auto. De man was geen lid van Squash & Wellness en het is onduidelijk hoe hij door de poortjes bij de receptie is gekomen.