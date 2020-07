LIVE | In Duitsland dreigt tekort aan coronamedicijn remdesivir

De eerste piek van het uit Wuhan overgewaaide coronavirus lijkt achter de rug. Maar terwijl steeds meer maatregelen worden versoepeld, leeft het virus in de VS, Zuid-Amerika en India weer op. Wereldwijd zijn er inmiddels zeker meer dan 530.000 coronadoden te betreuren. Meer dan elf miljoen mensen raakten besmet. In Nederland stierven ruim zesduizend mensen aan Covid-19. Bekijk het laatste nieuws in dit liveblog, dat wordt aangevuld.