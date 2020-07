LIVE | Plasma lijkt herstel coronapatiënt niet te versnellen

Het toedienen van bloedplasma met antistoffen leidt in veel gevallen waarschijnlijk niet tot sneller herstel van coronapatiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Die conclusie trekken onderzoekers van het Erasmus MC en bloedbank Sanquin in een tussentijdse evaluatie van hun onderzoek naar het gebruik van plasma. Ze hebben de studie tijdelijk stilgelegd, ook omdat momenteel maar weinig nieuwe patiënten in ziekenhuizen worden opgenomen. Het onderzoek gaat wel door, maar met een andere insteek.

Hoofdvraag van het onderzoek is of coronapatiënten baat hebben bij bloedplasma van mensen die zijn hersteld van een infectie met het virus. De gedachte erachter is dat de antistoffen die genezen patiënten in hun bloed hebben wellicht het herstel kunnen bevorderen. Nadat 86 patiënten op deze manier waren behandeld, hebben de onderzoekers hun resultaten tegen het licht gehouden. Ze constateren dat driekwart van de patiënten op de dag van opname zelf al antistoffen aanmaakte. Gemiddeld waren ze al tien dagen ziek toen ze plasma van anderen ontvingen.

Het gebruik van plasma gaat hiermee niet overboord. De onderzoekers willen nu hun opzet veranderen en zich specifiek gaan richten op patiënten die nog geen antistoffen hebben aangemaakt.

"We denken daarbij aan patiënten die na een aantal dagen ziekte niet vanzelf lijken te genezen, maar nog niet zijn opgenomen in een ziekenhuis", zegt hoofdonderzoeker Bart Rijnders. "Ook mensen die al kwetsbaarder zijn en dus een grotere kans hebben om alsnog opgenomen te worden, zouden daarvoor in aanmerking kunnen komen."

Bekijk hier het liveblog van zondag 5 juli

Het laatste nieuws

Binnenland:

’Leerlingen lopen door coronacrisis hoger schooladvies mis’

’Langliggers corona krijgen ernstig probleem met spieren’

Twee nertsenhouderijen in Gemert worden geruimd

Goede doelen lopen tientallen miljoenen mis door corona

OMT-lid: virus onderschat, Nederland door corona overvallen

’NVWA deed weinig met signalen over situatie in slachthuizen’

’22 procent Nederlanders wil snellere versoepeling coronaregels’

Buitenland:

Gezinnetjes recreëren op schietterrein: ’Leven op het spel voor een wandeling’

Zorgen om coronahaarden Spanje: België past reisadvies direct aan

Het Louvre in Parijs is weer geopend na een sluiting van vier maanden. Per half uur mogen 500 mensen naar binnen.

Britse regering trekt 1,5 miljard extra uit voor cultuursector

Grens Australische staat Victoria dicht om corona-uitbraak

Suriname versoepelt coronamaatregelen, behalve in het oosten

’Conservatieve WHO loopt achter qua wetenschap’

Deze landen hebben de coronaversoepelingen weer teruggedraaid

Financieel-economisch:

Consumentenvertrouwen blijft zeer laag

’Groei Duitse economie vanaf oktober’

Hypotheekcijfers wijzen op afkoeling woningmarkt

Column: krimp voor maatschappij niet de grootste ramp

Hoe kom je financieel door de coronacrisis?

Sport:

’Meeste Japanners zien Olympische Spelen in Tokio niet zitten’

Het is weer koers: alle remmen gaan los op de Vlaamse wegen

’Nu dreigt écht faillissement voor voetbalclubs’

Entertainment: