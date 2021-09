Koorddanser steekt de Seine over vanaf de Eiffeltoren op hoogte van 70 meter

Zijn acrobatentoer maakte deel uit van de Open Monumentendag in Frankrijk. De dansgroep van het theater ondersteunde de act. En alsof de 30 minuten durende ’wandeling’ nog niet spannend genoeg was, ging Paulin halfverwege zelfs nog even op het koord liggen.

„Het was niet gemakkelijk het hele stuk geconcentreerd te blijven, met alles om me heen... maar het was prachtig”, zei hij zaterdag na het voltooien van de oversteek tegen plaatselijke media. De 27-jarige acrobaat liep gezekerd met een veiligheidslijn over het 2,5 centimeter brede koord.

Zondag zal Paulin nog een keer over het koord wandelen.