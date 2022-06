Wiet in Thailand nu net zo legaal als knoflook

Binnenland

Gebruik lachgas in verkeer straks mogelijk op te sporen in adem

De politie laat onderzoeken of het mogelijk is het gebruik van lachgas op te sporen in ademlucht. Op die manier kunnen gebruikers van lachgas die aan het verkeer deelnemen, straks beter worden aangepakt. Dat schrijft minister Dilan Yeşilgöz (Justitie) in een brief aan de Tweede Kamer. TNO doet hier ...