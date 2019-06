Zeehond via de Amstel weer op weg naar zee

De politie Aalsmeer/Uithoorn plaatste zondagmiddag op Facebook foto’s van een zeehond bij een sluis in De Kwakel. De zeehond vervolgde zijn weg in de richting van Uithoorn om via de Amstel en het IJ de zee weer te vinden. Maar dat is een lange en vooral drukke route, en daarom is Zeehondencentrum Pieterburen in actie gekomen.

Vanuit Zuid-Holland zijn er nu mensen van de EHBZ (Eerste Hulp bij Zeezoogdieren) onderweg, samen met een ’strandingscoördinator’, zegt Sander van Dijk van het zeehondencentrum. De zeehond wordt al door onder meer vrijwilligers gevolgd op zijn route en lag rond 18.00 uur ergens bij Amsterdam op een stil plekje wat uit te rusten.

„Als we de zeehond vinden, dan kijken we hoe hij eraan toe is, of ie er goed bij ligt. Eventueel gaan we hem vangen, een handje helpen en hem zelf dichter naar de zee brengen”, zegt Van Dijk.