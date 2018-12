Frits Barend spreekt mogelijk nog een getuige

Tegelijkertijd zei de programmamaker bij Radio 1 „dat het net zo goed niks kan zijn.” Jelle heeft meer mensen opgeroepen die slachtoffer zijn van de gewraakte collega zich te melden.

„Ik kan ook niet zeggen of er meer soortgelijke gevallen bekend zijn. Ik heb vanochtend nog wel een gesprek met iemand van de redactie, die mogelijk een soortgelijk verhaal heeft”, aldus Barend.

Barend zei dat zowel hij als collega Henk van Dorp zich „heel ongemakkelijk” voelen bij de affaire.

Jelle Brand Corstius onthulde vorige week dat hij als werknemer van het tv-programma Barend & Van Dorp was gedrogeerd en daarna gedwongen tot seksuele handelingen. Hij noemde de dader niet.

Gisteravond werd duidelijk dat het om tv-producent Gijs van Dam zou gaan. Die ontkende stellig bij Pauw. Volgens hem was er wel seks maar met wederzijdse instemming. „Ik word nu standrechtelijk geëxecuteerd.”

Frits Barend zei dat Henk van Dorp en hij indertijd juist hadden willen zorgen voor een veilige omgeving. „Wij dachten aan vrouwen. Wij hebben nooit aan mannen gedacht.”

