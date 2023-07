Hoger beroep in zaak over dood Sumanta Bansi

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Fotopersbureau HCA

AMSTERDAM - Het gerechtshof in Amsterdam behandelt maandag en woensdag het hoger beroep in de zaak over de dood van Sumanta Bansi in 2018. Verdachte Manodj B. zei eerst onschuldig te zijn, maar erkende later dat hij de 22-jarige studente heeft gedood. De rechtbank veroordeelde hem tot vijftien jaar cel.