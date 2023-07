OM eist opnieuw 15 jaar cel tegen Manodj B. voor doden Sumanta

Plande de ex van Sumanta het ombrengen van zijn vriendin en handelde hij alleen, of werd B. geholpen door zijn familie? Het Openbaar Ministerie is overtuigd van een dubbele ‘ja’, maar moest maandag in de zittingszaal aan het IJdok in Amsterdam erkennen dat het zware vermoeden niet is te staven met onomstotelijk bewijs. Geen voorbedachte raad, en dus geen eis voor moord.

Waar zit dan de overtuiging? Uit een analyse door de recherche van de reisbewegingen van Manodj B. is gebleken, zoals De Telegraaf vorige maand onthulde, dat hij in de weken voor de fatale nacht van 18 op 19 februari 2018, meermalen op de plek was waar hij die nacht het lichaam begroef. Op de avond ervoor was hij er zelfs bijna 45 minuten. Verkende hij toen de plek al? Het Hof vroeg hem dat, maar B, zei dat hij er even tot rust wilde komen en er wel vaker kwam. Maar uit de analyse bleek dat hij er in de jaren ervoor nooit kwam.

Sterk wisselende verklaringen

OM en rechtbank zetten ook vraagtekens bij de verklaring van B. over de fatale nacht. Volgens de verdachte kwam hij erachter dat Sumanta geld van hem had gestolen. Hij had biljetten gemerkt. Over de omvang van het bedrag en het aantal gemerkte biljetten legde B. sterk wisselende verklaringen af, ook bij het Hof. En hoe kan het dat niemand van de drie andere familieleden in het huis wakker werd, toen B. Sumanta met zes messteken doodde, het lichaam naar beneden droeg en de slaapkamer schoonmaakte? Het Hof vroeg het B., maar die had geen antwoord.

Volgens B. en zijn advocaat Theo Hiddema was er sprake van noodweer. Sumanta zou plots een mes hebben getrokken, waarna hij genoodzaakt was haar dood te steken. Hiddema vroeg dan ook om ontslag van alle rechtsvervolging.

Moeder Sharmila en vader Marlon, bijgestaan door advocaat Maartje Schaap, waren weer uit Suriname overgekomen om de zitting bij te wonen. Sumanta’s moeder legde een emotionele verklaring af. Ze betichtte B. van leugens en vertelde hoe zwaar ze het vond dat ze hun dochter vrolijk in Suriname hadden uitgezwaaid, maar uiteindelijk haar lichaamsresten in twee doosjes moesten ophalen.

Ongeloofwaardig verhaal

Het OM wees B. erop hoe triest het was dat hij uiteindelijk pas na de veroordeling vertelde waar hij het lichaam van Sumanta had gedumpt en dat de ouders toen werden geconfronteerd met het ongeloofwaardige verhaal over de diefstal en de zelfverdediging.

De rechtbank doet in september uitspraak in het hoger beroep. B. zei in zijn laatste woord dat hij er spijt van had.