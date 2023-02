Premium Het beste van De Telegraaf

Hunter Biden vol in de aanval om schandaal rond laptop

De Amerikaanse president Joe Biden (links) en zijn zoon Hunter. Ⓒ ANP / HH

Washington - Hunter Biden heeft voor het eerst toegegeven dat de beruchte laptop waarop beelden staan van zijn drugsverslaving en omgang met prostituees, werkelijk van hem is. De 52-jarige zoon van de Amerikaanse president gaat tegelijkertijd vol in de aanval en eist een strafrechtelijk onderzoek naar de personen die de inhoud van die laptop openbaar hebben gemaakt, onder wie een aantal bekende Republikeinen uit de kring rond oud-president Trump. Ook Fox News wordt aangepakt. Daarbij is het vizier gericht op twee bekende gezichten van de zender, Tucker Carlson en Sean Hannity.