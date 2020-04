Rookoverlast in Limburg, bosbrand in Utrecht

Natuurpark De Peel van bovenaf. In het park woedde dagenlang de grootste natuurbrand ooit in Nederland. Ⓒ ANP

DEURNE - In het noorden van Limburg hebben inwoners nog steeds last van rook. Ondanks dat de brand in de Deurnese Peel is geblust, smeult het veen nog na. Volgens de veiligheidsregio blijkt uit metingen dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Wie last heeft van de rook, wordt opgeroepen ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen.