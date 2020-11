De coronaregels op een rijtje

Ook sporten in groepslessen is weer toegestaan. Verder mogen per dag mogen mensen weer maximaal drie mensen thuis ontvangen. Buiten lopen mensen niet langer het risico op een boete als ze met maximaal vier volwassenen staan.

Half december hoopt het kabinet een knoop door te haken over eventuele versoepelingen. Dan moet er duidelijkheid zijn over hoe we dit jaar kerst kunnen vieren.

Tot die tijd blijven tal van andere maatregelen blijven voorlopig van kracht: