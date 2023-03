Lugubere fout bij ruimen graf: hand uit naastgelegen rustplaats opgegraven

Na enkele dagen onderzoek kwam vast te staan dat de hand van een vrouw was die in 2011 op 63-jarige leeftijd overleed. Het graf naast dat van de vrouw werd onlangs geruimd en daarbij is een gruwelijke fout gemaakt. Vermoedelijk is er te dicht bij haar laatste rustplaats gegraven, waardoor haar hand in de later afgevoerde aarde verdween. Het lichaamsdeel werd op ruim een kilometer afstand van haar graf teruggevonden, op een plek waar de afgegraven aarde werd achtergelaten in een bos. Onderzoekers stelden vast dat de hand met graafmateriaal van het lichaam moet zijn gescheiden. De overleden vrouw werd twaalf jaar geleden in een houten kist begraven.

De begraafplaats heeft excuses aangeboden en zegt ervoor te zorgen dat de hand ’op respectvolle wijze’ zal worden teruggeplaatst in het graf.