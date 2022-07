Humor helpt Woensdrecht door snikhete dag: ’Gewoon niet aan denken...’

Lezerscolumn

Carina’s kinderwens kwam uit dankzij VROUW: ’Ik wilde een taboe doorbreken’

Vorig jaar publiceerden we een lezerscolumn van Carina Wierda waarin ze vertelde over haar onvervulde kinderwens. Het in vervulling laten gaan van een kinderwens wordt er niet vanzelfsprekender op zonder partner. Nu schrijft ze een vervolg, want dankzij de publicatie van destijds heeft ze heel leuk ...