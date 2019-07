Brand vernietigt 45.000 vaten ’relatief jonge’ whisky

Op televisiebeelden was een grote puinhoop van whiskyvaten te zien, waar de vlammen nog steeds uit sloegen. Ⓒ Twitter

VERSAILLES - Door een brand in een magazijn van whiskyproducent Jim Beam in het Amerikaanse Kentucky zijn 45.000 vaten whisky in vlammen opgegaan. Op televisiebeelden van woensdag was een grote puinhoop te zien, waar de vlammen nog steeds uit sloegen.