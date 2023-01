Iran bevestigt: 28 jaar gevangenisstraf én 74 zweepslagen voor Belgische hulpverlener

Ⓒ ANP

Teheran - De Belgische hulpmedewerker Olivier Vandecasteele is in de Iraanse hoofdstad Teheran veroordeeld tot 28 jaar celstraf voor onder meer spionage, meldt het Iraanse staatspersbureau Tasnim. De man werd op 24 februari vorig jaar opgepakt en zit sindsdien in een isoleercel.