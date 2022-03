16.000 gastgezinnen melden zich voor Oekraïners, ruim 2600 vluchtelingen in opvang

Het kabinet roept Oekraïners die in Nederland komen zich te laten registreren, zodat er zicht is op de aantallen en hun verblijfplaats. Ook opent het kabinet een speciaal telefoonnummer voor gemeentes die vluchtelingen uit Oekraïne opvangen.

Burgemeester Sharon Dijksma tijdens een bezoek aan een opvanghub in de Jaarbeurs Utrecht. Ⓒ ANP / ANP

De Oekraïners zitten op verschillende plekken in Nederland waar eerste opvang is geregeld, zoals in de kazerne in Harskamp. In dit aantal zijn niet de Oekraïners meegeteld die zich in Ter Apel hebben gemeld met een asielverzoek. Het gaat daarbij om een relatief klein aantal; vorige week enkele tientallen. Oekraïners hoeven geen asiel aan te vragen. Zij mogen in Europa vrij reizen en verblijven voor een bepaalde periode.

Solidariteit

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) prijst Nederlanders om hun solidariteit met Oekraïners die hun door oorlog verscheurde thuisland ontvluchten. „Wij zijn buitengewoon onder de indruk van wat er zich op dit moment in Nederland voltrekt.”

Het kabinet heeft woensdagavond twee dingen besloten: per direct gaat er een telefoonnummer van kracht voor gemeenten, onder de naam Centraal Knooppunt Informatie Oekraïne. Vanaf donderdag gaat er vanaf datzelfde knooppunt een verdeling over opvangplekken plaatsvinden van Oekraïners die naar Nederland komen, aldus Van der Burg.

Bekijk ook: Lastige speurtocht naar alternatief voor Russische olie

Registratie

Daarnaast kunnen Oekraïners in Nederland zich vanaf volgende week registreren in het bevolkingsregister. „Zo weten we van iedereen wie ze zijn en waar ze zitten”, zegt Van der Burg. Hij roept Oekraïners ook nadrukkelijk op zich in dat register te laten zetten. Van Oekraïners die in reguliere asielzoekerscentra zitten, heeft het kabinet die informatie al paraat maar veel mensen laten zich onderbrengen bij familie of vrienden, stelt de staatssecretaris. Tot nu toe heeft het kabinet 2600 mensen in beeld. „Maar wat we niet weten is hoeveel mensen er op dit moment bij vrienden en familie zitten”, zei Van der Burg woensdagavond.

Vanuit de Tweede Kamer werd woensdagochtend al op een dergelijk systeem aangedrongen. Oekraïners die zich in Nederland melden mogen tot een jaar blijven – dat kan later nog worden verlengd – en krijgen recht op zorg en onderwijs. Het kabinet werkt ook aan een manier om ze recht op werk te geven, aldus Van der Burg.

In Den Haag worden momenteel 350 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. De gemeente laat weten ongeveer 500 plekken beschikbaar te hebben, onder meer in hotels. „Het gaat om noodopvanglocaties. Mensen slapen een paar nachten. Een deel gaat dan door naar familieleden of een gastgezin, binnen of buiten Den Haag.”

Gastgezinnen

16.000 potentiële gastgezinnen hebben zich inmiddels aangemeld voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, laat de organisatie Takecarebnb weten. Takecarebnb verzorgt als onderdeel van het samenwerkingsverband met Leger des Heils, Rode Kruis, VluchtelingenWerk en NLvoorElkaar de registratie en screening van gastgezinnen.

Een team van ongeveer 75 personen is bezig met de screening. „Twee weken geleden wisten we nog van niks, een week geleden zijn we begonnen met de voorbereidingen en vandaag bellen we al die gastgezinnen”, aldus directeur van Takecarebnb Robert Zaal. Naar verwachting kunnen deze week de eerste Oekraïners bij deze gastgezinnen worden opgevangen.

Bij de screening van gastgezinnen wordt gekeken naar de ruimte die mensen in huis hebben voor opvang, vanaf wanneer mensen kunnen worden opgevangen en of Oekraïners bijvoorbeeld een huisdier kunnen meenemen. Volgens Takecarebnb neemt het aantal gastgezinnen nog altijd toe. De organisatie verwacht ook adressen van potentiële gastgezinnen van andere initiatieven, zoals burgerinitiatief Onderdak Oekraïne. Naar verwachting worden die donderdag overgedragen aan Takecarbnb.

In de podcast ‘Oekraïne Update’ word je dagelijks in 10 minuten bijgepraat over de oorlog in Oekraïne: