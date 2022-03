Kabinet roept gevluchte Oekraïners op zich te laten registreren

Dat meldt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) woensdagavond na beraad met collega-bewindspersonen woensdagavond. Van der Burg prijst Nederlanders om hun solidariteit met Oekraïners die hun door oorlog verscheurde thuisland ontvluchten. „Wij zijn buitengewoon onder de indruk van wat er zich op dit moment in Nederland voltrekt.”

2300 mensen in beeld

Het kabinet heeft woensdagavond twee dingen besloten: per direct gaat er een telefoonnummer van kracht voor gemeenten, onder de naam Centraal Knooppunt Informatie Oekraïne. Vanaf donderdag gaat er vanaf datzelfde knooppunt een verdeling over opvangplekken plaatsvinden van Oekraïners die naar Nederland komen, aldus Van der Burg.

Daarnaast kunnen Oekraïners in Nederland zich vanaf volgende week registreren in het bevolkingsregister. „Zo weten we van iedereen wie ze zijn en waar ze zitten”, zegt Van der Burg. Hij roept Oekraïners ook nadrukkelijk op zich in dat register te laten zetten. Van Oekraïners die in reguliere asielzoekerscentra zitten, heeft het kabinet die informatie al paraat maar veel mensen laten zich onderbrengen bij familie of vrienden, stelt de staatssecretaris. Tot nu toe heeft het kabinet 2300 mensen in beeld. „Maar wat we niet weten is hoeveel mensen er op dit moment bij vrienden en familie zitten” aldus Van der Burg.

Vanuit de Tweede Kamer werd woensdagochtend al op een dergelijk systeem aangedrongen. Oekraïners die zich in Nederland melden mogen tot een jaar blijven – dat kan later nog worden verlengd – en krijgen recht op zorg en onderwijs. Het kabinet werkt ook aan een manier om ze recht op werk te geven, aldus Van der Burg.