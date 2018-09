Uncharted en Killzone in Minecraft

Ook skins van Heavy Rain en Sly Cooper-personages maken onderdeel uit van het pakket, dat voor € 0,99 te downloaden is in de PlayStation Store. In een ander nieuw skinpakket, 'krijgers en dieren', heb je onder meer de mogelijkheid je Minecraft-karakter uit te dossen als een koala.

Naast outfits voor personages zijn er nu ook pakketten uit die de wereld van Minecraft van een ander thema voorzien. Zo kun je meer modern ogende steden bouwen met het 'texturepakket Stad,' waarbij de vijanden zijn voorzien van een strak maatpak inclusief stropdas.