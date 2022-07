Een skelet van een familielid van de Tyrannosaurus rex gaat in de VS onder de hamer

Het skelet van de Gorgosaurus gaat op 28 juli onder de hamer, meldt veilinghuis Sotheby. Het hoort bij een veiling vol met stukken van natuurhistorische waarde.

De Gorgosaurus was een carnivoor die leefde in wat nu het westen van de Verenigde Staten en Canada is, tijdens de late Krijtperiode. Hij was tien miljoen jaar ouder dan zijn verwant, de Tyrannosaurus rex.

Het nog te veilen dier werd in 2018 ontdekt in de buurt van Havre in Montana in de VS. Het skelet is zo’n drie meter hoog en 6,7 meter lang.

Enige voor privégebruik

Het gaat volgens het veilinghuis om het enige dier van zijn soort dat beschikbaar komt voor privégebruik.

,,Tijdens mijn carrière heb ik het privilege gehad om vele exceptionele en unieke objecten te beheren en verkopen, maar weinig stukken spreken zo tot de verbeelding en hebben het vermogen om verwondingen te wekken als dit ongelofelijke Gorgosaurus-skelet”, zegt Cassandra Hatton, het mondiale hoofd van wetenschap en populaire cultuur bij Sotheby.

Het veilinghuis verwacht dat het fossiel voor tussen de 4,87 en 7,79 miljoen euro zal worden verkocht.