Geen treinen tussen Meppel en Steenwijk door defecte bovenleiding

Ook tussen Meppel en Zwolle rijden geen treinen. Dat komt door een wisselstoring. Ook op dit traject rijden inmiddels snelbussen.

De verbinding tussen het Drentse Meppel en Zwolle in Overijssel is onderdeel van de trajecten tussen Zwolle en Leeuwarden en Zwolle en Groningen. Reizigers tussen die provinciehoofdsteden kunnen omreizen via onder meer Kampen en Emmen, staat in de reisplanner van de NS. De extra reistijd loopt volgens de treinvervoerder op tot meer dan een uur.