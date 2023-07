Agenten en inbrekers gewond na ongeval op A12 bij Maarn

Agenten betrapten drie verdachten rond 19.30 uur bij een vermoedelijke auto-inbraak in Veenendaal. Een van hen kon aangehouden worden, de andere twee gingen er in een wagen vandoor. Agenten zetten de achtervolging in en daarbij was sprake van hoge snelheden, aldus de woordvoerder. Op de A12 ging het ter hoogte van Maarn mis en ontstond de aanrijding.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. De twee verdachten zijn aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht.