Vijftien voortvluchtige veroordeelden opgepakt

De 15 werden opgepakt voor onder meer drugs-, vermogens- en zedendelicten, witwassen, fraude en oplichting. De mannen zijn in de leeftijd van 24 tot 67 jaar en zijn verspreid over het land gearresteerd.

FASTNL is onderdeel van de Dienst Landelijke Rechterche. Andy Kraag, diensthoofd van de DLR laat weten: „Met gebruik van nieuwe en slimme recherchetechnieken heeft het speciale team meerdere voortvluchtigen in het vizier gekregen en tijdens deze unieke veegactie naar binnen getrokken. Niemand is ongrijpbaar!”

Het coronavirus heeft geholpen bij de aanhoudingen, zo verklaart teamleider Daniëlle. „Voor corona is een voortvluchtige veroordeelde ook beperkt in zijn of haar bewegingsvrijheid. En als je beweegt, wordt je zichtbaarheid groter. Dit heeft in veel gevallen geleid tot het achterhalen van de verblijfplaats van onze doelgroep met als gevolg dat nu vijftien mensen hun door de rechter opgelegde straf uitzitten in de penitentiaire inrichting of hun openstaande vordering moeten betalen.”