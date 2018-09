Rusland wil investeerders naar Krim trekken

Medvedev kwam maandag op de Krim aan. Het is zijn eerste bezoek sinds de annexatie van het Oekraïense schiereiland. De premier werd vergezeld door verscheidene ministers.

De regering van Oekraïne noemde het bezoek van Medvedev aan de Krim „een grove schending” van de regels van het internationaal recht. Zij wijst erop dat de internationale gemeenschap het gebied als onderdeel van Oekraïne beschouwt en dat het bezoek van een regeringsfunctionaris aan het grondgebied van een andere staat, zonder dat hij daarvoor toestemming heeft gevraagd, ongeoorloofd is.

Vorige week werd bekend dat de regering in Moskou overweegt hotels en casino's op de Krim te bouwen. Zo'n gokwalhalla zou passen in het voornemen van de regering om de Krim in financiële zin op eigen benen te laten staan. De regering in Moskou heeft al genoeg financiële zorgen door de trage groei van de economie en de mogelijke sancties die het Westen zal nemen wegens de annexatie van het schiereiland. De Krim sluit dit jaar naar verwachting af met een begrotingstekort van 55 miljard roebel (1,1 miljard euro).

Medvedev beloofde de 2 miljoen inwoners van de Krim dat de pensioenen de komende maanden geleidelijk worden verhoogd tot het niveau in de rest van Rusland. Ook worden de wegen er verbeterd.