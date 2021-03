Fors minder positieve tests in afgelopen etmaal, in ziekenhuizen 2410 coronapatiënten

Op maandagen en dinsdagen zijn er minder positieve tests, omdat in de weekeindes minder mensen zich laten testen. In de loop van de week loopt het aantal meldingen van nieuwe gevallen op, met een piek op vrijdag en zaterdag.

Er zijn het afgelopen etmaal 36 sterfgevallen wegens corona geregistreerd. Een dag eerder waren het er tien.

Rotterdam is nu koploper nieuwe besmettingen met 282 positieve tests. Den Haag volgt met 229 gevallen. Amsterdam is derde met 218. Tilburg telde er 143 en Utrecht 108.

Het gemiddelde aantal nieuw geconstateerde gevallen per dag komt, over de afgelopen zeven dagen, uit op 7409. Dit gemiddelde stijgt elke dag. De afgelopen weken zijn ook steeds meer kinderen getest op het virus. Dat heeft te maken met de heropening van de scholen en met de aangescherpte regels: testen wordt sinds februari ook aanbevolen bij milde klachten.

Sinds het begin van de uitbraak, ruim een jaar geleden, zijn een kleine 1,3 miljoen Nederlanders positief getest. Van ruim 16.500 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gestegen tot 2410, het hoogste aantal sinds 19 januari. In de afgelopen 24 uur is het aantal patiënten met 68 toegenomen. Het is bovendien de zesde achtereenvolgende dag waarop het aantal opgenomen coronapatiënten stijgt, sinds woensdag kwamen er 223 mensen bij.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) denkt dat het totaal aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen de komende tijd kan stijgen richting de 2900, het niveau van rond de jaarwisseling.

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1728 coronapatiënten, 61 meer dan op maandag en 135 meer dan op zondag. Het aantal patiënten op de intensive cares steeg met zeven naar 682.

Ook het aantal nieuwe opnames blijft stijgen. Afgelopen etmaal zijn 343 mensen op een verpleegafdeling of intensive care komen te liggen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. In de afgelopen zeven dagen heeft het LCPS 1960 ziekenhuisopnames gemeld, gemiddeld 280 per dag. Dat is het hoogste peil sinds 9 januari.