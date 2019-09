Bestuurder monstertruck Haaksbergen moet cel in

ENSCHEDE - De bestuurder van de zogeheten monstertruck die op 28 september 2014 tijdens een evenement in Haaksbergen op het publiek inreed, moet definitief zijn celstraf uitzitten. Mario D. werd in mei vorig jaar door het gerechtshof in Arnhem in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien maanden.