RIVM: dodental coronavirus stijgt met 138, 124 nieuwe ziekenhuisopnames

Het werkelijke aantal doden ligt in alle waarschijnlijkheid een stuk hoger, omdat lang niet iedereen met symptomen op het coronavirus wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen soms pas na een paar dagen doorgegeven.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 124 tot boven de 10.000. Sinds het begin van de uitbraak, bijna twee maanden geleden, zijn 10.021 mensen opgenomen.

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen steeg met 708 naar 34842. Het werkelijke aantal patiënten ligt hoger.

„De top van de eerste coronapiek is nog niet bereikt”, zegt viroloog Bert Niestens in de nieuwste corona-update. Verder in de podcast: de familie Mensing vertelt over hun Ik vertrek-avontuur naar Italië, precies op het hoogtepunt van de corona-uitbraak. Luister ‘m hier.