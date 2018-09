Asscher: forse injectie voor zorg

De PvdA-bewindsman zegt dat vandaag in een interview met De Telegraaf. Hij en staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) zijn druk in onderhandeling met werkgevers- en werknemersorganisaties in de zorg. Vanaf morgen start een tweede ronde waarin sectoren een plan kunnen indienen om personeel te kunnen omscholen of jongeren op te leiden. Vanuit het sociaal akkoord, dat bijna een jaar geleden werd afgesloten, is voor dit en volgend jaar 600 miljoen euro beschikbaar voor banenplannen. De zorg kan een flinke hap uit dat budget gaan nemen.

Asscher spreekt van een ’megasectorplan’. „De komende jaren gaat er gigantisch veel overhoop in de zorg. Mensen blijven langer thuis wonen waardoor een ander soort banen nodig is.”

De banenplannen zijn ook bedoeld om jongeren aan het werk te helpen in economisch moeilijke tijden. De bewindsman wil voorkomen dat een instelling mensen ontslaat terwijl elders personeel nodig is. „Als de zorgsector als geheel optreedt, dan hoeft een instelling niet op eigen houtje iemand te ontslaan. Dit wordt een groot gezamenlijk plan voor banen in de zorg, voor omscholing en bijscholing”, stelt Asscher. „Daarmee moet ervoor worden gezorgd dat mensen aan de slag kunnen in hun mooie sector en niet thuis terechtkomen.”

In een eerste ronde zijn zes banenplannen goedgekeurd, onder andere voor de bouw en de transportsector. Asscher weerspreekt kritiek dat met het geld een soort melkertbanen worden gecreëerd. „Je hebt altijd cynici die zeggen ’doe maar niet’. Maar die moeten dan maar aan die duizenden mensen die nu hun werk behouden of een nieuwe baan krijgen, uitleggen dat ze maar moeten wachten tot 2016 als de economie weer aantrekt.”