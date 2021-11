Blunder Segers legt zenuw bloot: huiseigenaar bungelt bij VVD

Binnenland

Weer geblunder in formatie: Segers laat VVD/CDA-akkoord in trein liggen

Opnieuw geblunder in de formatie: een concept-akkoord dat VVD en CDA in september maakten is uitgelekt omdat CU-leider Gert-Jan Segers het in een trein heeft laten liggen. Dat geldt ook voor een conceptversie van de migratieparagraaf uit het aanstaande coalitie-akkoord.