Dode gevonden in Amsterdams centrum, omgekomen door misdrijf: ’Mogelijk van Jane Johnsen (65)’

AMSTERDAM - De politie heeft in een woning in het Amsterdamse centrum het lichaam van een overleden persoon gevonden. Het lichaam is waarschijnlijk van de 65-jarige Jane Johnsen, die rond 10 september voor het laatst is gezien. Onderzoek moet nog uitwijzen of het lichaam van Johnsen is. De overleden persoon werd gevonden in de de Jonge Roelensteeg en is door een misdrijf om het leven gekomen, aldus de politie.