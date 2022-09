Ravage door plofkraak bij Primera-winkel in Amsterdam-West

Rond 03.40 uur vond de plofkraak plaats, zegt een woordvoerster van de politie. Ⓒ Lorenzo Derksen

AMSTERDAM - Een plofkraak in de Kinkerstraat in Amsterdam-West heeft in de nacht van woensdag op donderdag voor flinke schade gezorgd aan een Primera-winkel, bevestigt de politie na berichtgeving van de lokale omroep AT5. De pui van de winkel, waar de pinautomaat aan de buitenkant zat, is fors beschadigd. De woningen boven de winkel zijn voor zover bekend in orde, er zijn geen gewonden gevallen.