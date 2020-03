Casa Rosso Amsterdam dicht

In een persbericht zegt de directie van de drie populaire horeca-uitspanningen dat het niet langer verantwoord is om nog langer open te blijven „in het belang van de gezondheid van personeel en gasten”.

De maatregel van de erotische bedrijven komt nadat het op zowel vrijdag als zaterdagavond en -nacht nog behoorlijk druk bleef in het Amsterdamse uitgaansgebied. Advies om binnen te blijven wordt in de hoofdstad nog niet echt opgevolgd. Ook op zondagmiddag, is het rondom de Dam nog steeds relatief druk in de hoofdstad.

Druk

„Iedereen houdt spoedberaad en neemt verdergaande maatregelen”, zagt een woordvoerder van het moederbedrijf van Casa Rosso. „Bij ons was het nog steeds druk. Er stonden rijen voor de deur. Wel hebben we het aantal bezoekers per voorstelling teruggebracht van 180 naar 75. Ook de twee eerste rijen hielden we de afgelopen dagen vrij. En verder lieten we mensen hun handen desinfecteren bij binnenkomst en bij het naar buiten gaan. Ook in de Bananenbar lieten we nog maar enkele tientallen bezoekers toe. We hebben gedaan wat we moesten doen, maar mensen toelaten lijkt nu niet meer houdbaar. Gezondheid gaat boven alles.”

Ook deze zondagmiddag is het op de Wallen nog steeds druk. „Er lopen nog opvallend veel toeristen”, aldus de zegsman. „Opvallend veel Duitsers. Het zijn waarschijnlijk bezoekers die al een tijdje in de stad waren.”

Maandag staat de opening van het eerste openbaar toilet op de Wallen op de agenda. Ook die is nu uitgesteld.