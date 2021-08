Slachtoffer vergisontvoering dankbaar voor steunbetuigingen

Premium Buitenland

Naaktvideo van Hunter met Russische prostituee brengt president Joe Biden in verlegenheid: ’Totaal gestoorde sh*t’

Een video waarop te zien is hoe een naakte Hunter Biden en een Russische prostituee op bed liggen, is uitgelekt via de Daily Mail. De zoon van de Amerikaanse president vertelt op de beelden hoe een computer met opnames waarin hij in ’crazy’ seksuele escapades te zien is, is gestolen, mogelijk voor c...