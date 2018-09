Kiska wint presidentsverkiezingen Slowakije

Toen de eerste uitslagen bekend werden gemaakt, tekende de overwinning van Kiska zich al af. Fico erkende zijn nederlaag toen bijna driekwart van de stemmen was geteld. „Het heeft geen zin de waarheid te negeren. Ik wil Kiska graag feliciteren, hij wordt de nieuwe president van Slowakije”, zei Fico.

De gelukkige winnaar reageerde verheugd. „Ik zal een president zijn voor iedereen, ik sta achter iedere eerlijk Slowaak”, zei Kiska. Hij refereerde daarmee aan een van zijn belangrijkste verkiezingspunten. De nieuwe president wil een eind maken aan de corruptie in het land en de overheid efficiënter laten werken. Hij speelde tijdens de verkiezingscampagne in op de onvrede die in Slowakije heerst over de zittende machthebbers en hun drang naar nog meer invloed.

Voor Fico was de uitslag een nieuwe tegenvaller, na de tik die hij al kreeg in de eerste verkiezingsronde op 16 maart. Als grote favoriet haalde hij toen verrassend 'slechts' 28 procent van de stemmen, tegenover 24 procent voor Kiska. Er leek zich een spannende tweede ronde aan te dienen, maar uiteindelijk viel de overwinning van Kiska ruim uit. Hij profiteerde waarschijnlijk van stemmen die aanhangers van de afvallers op hem uitbrachten.

Ondanks de tegenslagen wil Fico wel graag aanblijven als premier, een functie die hij in 2012 voor de tweede keer op zich nam. In zijn eerste termijn sloot Slowakije zich in 2009 aan bij de eurozone. Hoewel Fico dat als een succesverhaal beschouwt, geldt hij niet als pro-Europees politicus. Hij bekritiseerde de EU fel over haar standpunten over de situatie in Oekraïne en haalde eerder ook al de banden met Rusland aan.