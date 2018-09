Burgemeester geschrokken van overval

Burgemeester Hilko Mak van Deurne is geschrokken van de overval op een juwelier in zijn gemeente, waarbij de twee vermoedelijke overvallers zijn doodgeschoten. „Dit heeft, heel begrijpelijk, een grote impact op het veiligheidsgevoel in de wijk Walsberg en in de rest van Deurne.” Volgens Mak is de overval het tweede incident in korte tijd in de wijk.