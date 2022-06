’Aap met kogelvrij vest en luier gedood bij schietpartij tussen Mexicaanse politie en criminelen’

Bij de schietpartij tussen een drugsbende en de politie in Texcaltitlán in het zuiden van Mexico kwamen elf criminelen en een aap om het leven Ⓒ EPA

PALO AMARILLO - In Mexico is een slingeraap in een kogelvrij vest omgekomen bij een vuurgevecht tussen vermoedelijke criminelen en de politie, melden Mexicaanse media. De aap was waarschijnlijk het huisdier van een van de elf bij het vuurgevecht betrokken criminelen, die allemaal omkwamen. De aap droeg een hoedje in camouflagekleuren en een babyluier, is te zien op foto’s in Mexicaanse media, en werd gevonden naast een van zijn baasjes.