Vermiste surfer nog niet gevonden, actief zoeken gestopt

Alhoewel vrijdagmorgen vroeg nog boten van de KNRM hebben gezocht, is inmiddels besloten het actieve zoeken te stoppen. Alleen bij meldingen over mogelijk iets in het water zullen de hulpdiensten weer uitrukken. Vrijdagochtend was dit even het geval maar het bleek loos alarm.

Vijf surfers kwamen maandagavond om het leven toen ze in een metershoge schuimlaag voor de kust van Scheveningen terecht kwamen.

’Overtreffende trap van verdriet’

Waarnemend burgemeester Johan Remkes stelde vrijdagavond intens mee te leven met de families en vrienden van de vijf slachtoffers die maandagavond in de woeste zee om het leven kwamen. „Vier families hebben het slechtste en meest gevreesde nieuws gekregen dat er bestaat en moeten afscheid nemen van hun geliefde zoon, kleinzoon, broer en neef. Één familie leeft daarbovenop nog steeds in onzekerheid. Hun geliefde kind is niet alleen overleden maar ondanks alle inspanningen nog niet gevonden”, aldus een van de week ook al zichtbaar aangeslagen burgemeester Remkes. „Als er een overtreffende trap van verdriet bestaat, dan geldt dat hier”, voegt hij eraan toe.

De gemeente benadrukt nogmaals dat er de afgelopen dagen zeer intensief is gezicht naar het laatste slachtoffer, de 23-jarige student Mathijs uit Delft. Naast de KNRM, de Kustwacht, de brandweer en de politie heeft ook de Koninklijke Marine een bijdrage geleverd. Met zeer geavanceerde apparatuur werd het hele rampgebied rond onder andere het Noordelijk Havenhoofd in Scheveningen bekeken. Ook in de haven en bij het Zuidelijk Havenhoofd is flink gezocht in de afgelopen dagen. „Ik heb tijdens de reddingsactie zelf gezien dat niets achterwege is gelaten om de slachtoffers te redden, en toen dat niet meer kon, te vinden. Dank ook voor de hulp van de marine”, geeft Remkes mee die ook de hoop uitspreekt dat het laatste slachtoffer snel wordt gevonden.

’Kans om lichaam te vinden steeds kleiner’

De kans daarop wordt wel steeds kleiner, gaf donderdag de marine al aan en zegt Remkes nu ook. „Het gebied wordt steeds groter door het getijde, de stroming en de windrichting. De kans om het lichaam te vinden steeds kleiner. Alle professionele gebruikers van de Noordzee zijn opgeroepen goed uit te kijken. Ook in de surfwereld is een dergelijke oproep gedaan. De gemeente laat weten het onderzoek naar de oorzaken die een verklaring kunnen geven voor de ramp te hebben opgestart. De resultaten moeten zo snel mogelijk beschikbaar komen. Ook het Openbaar Ministerie is ingeschakeld om met een feitenonderzoek verder uit te sluiten dat er sprake is van strafbaar handelen. Remkes gaf dinsdag al aan dat er geen sprake is van een misdrijf.

Persoonlijk bezoek Rutte

Premier Rutte blijkt dinsdag een persoonlijk bezoek gebracht te hebben aan de ingerichte herdenkingsplek bij surfschool The Shore in de badplaats. Op de rotsblokken naast de rampplek hebben vrienden van de slachtoffers inmiddels vijf doeken gespannen met daarop de vissen uit het logo van Scheveningen. Dit nieuwe logo, een zwarte achtergrond met witte vissen, is van de week in allerijl gemaakt om de slachtoffers te eren. De blauwe vlag van Scheveningen heeft drie vissen in het logo.