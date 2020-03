Doodzieke zanger Joël Borelli aan zuurstof in ziekenhuis

Bibi kan haar man Joël alleen bezoeken als ze helemaal is ingepakt tegen het virus.

EINDHOVEN - Ze zitten in een huiveringwekkende en emotionele achtbaan, Joël Borelli en zijn gezinsleden. De Eindhovense artiest – jong en gezond – werd ruim een week geleden plotseling doodziek na een tripje naar Oostenrijk en ligt nog altijd, geïsoleerd en aan het zuurstof, als coronapatiënt in het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven. „Stop met het onderschatten van deze vreselijke ziekte!”