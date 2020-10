Man (33) overleden na schietpartij Amsterdam Osdorp

Het schietincident vond rond 02.00 uur plaats op de kruising van de Hoekenes en de Osdorper Ban in de wijk Osdorp in het westen van Amsterdam. „Toen agenten ter plaatse kwamen troffen ze het slachtoffer (33) zwaargewond aan. Hij is direct gereanimeerd en uiteindelijk met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later op de ochtend aan zijn verwondingen overleden”, aldus de Amsterdamse politie in een verklaring dinsdag.

Een team van twintig rechercheurs is op de zaak gezet. De politie doet ter plekke uitgebreid onderzoek en roept getuigen of mensen met beeldmateriaal op zich te melden. „Het is op dit moment nog onduidelijk of het om één of meerdere daders gaat en ook hun signalement of dat van een vluchtvoertuig is nog niet bekend.”

Tips? Mail misdaadverslaggever Mick van Wely ([email protected]) of app naar onze whatsapp tiplijn. Zet het nummer in je telefoon: +31613650952

In een eerdere versie van dit bericht stond vermeld dat het slachtoffer 23 jaar is. Dat bleek onjuist aan het ANP verstrekte informatie.