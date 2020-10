Man zwaargewond na schietpartij Amsterdam Osdorp

Een schietpartij vannacht in Amsterdam Osdorp, in het westelijk gedeelte van de hoofdstad. Het slachtoffer raakte zwaargewond. Ⓒ Michel van Bergen

AMSTERDAM - Een man is meerdere malen beschoten op de Hoekenes in Amsterdam. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Vermoedelijk twee verdachten zijn rennend gevlucht, meldt de politie.