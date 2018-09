Houtkap mogelijk oorzaak fatale modderstroom

In het gebied is houtkap toegestaan, maar niet overal. Zo zouden er bomen zijn gekapt die dienst deden om de helling waarop ze stonden te stabiliseren. „Er is ongeveer een hectare gekapt in het verboden gebied”, liet iemand van de milieu-instantie weten.

Onderzoek moet uitwijzen of de illegale houtkap inderdaad de oorzaak is van de modderlawine.