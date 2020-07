Duits advies: ga niet naar Costa Brava

Het gaat niet om een officiële reiswaarschuwing, omdat anders de reisorganisaties op zouden moeten draaien voor de terugreis- en annuleringskosten. Dat meldt Bild.

Berlijn komt met de adviezen kort nadat Groot-Brittannië maatregelen nam vanwege de uitbraken in Spanje. De Britse regering besloot zaterdagavond dat alle mensen die vanuit Spanje naar het Verenigd Koninkrijk komen veertien dagen in quarantaine moeten. De beslissing viel slecht in Madrid. Spanje noemt de maatregelen buiten proporties.

Duitsland had in maart, bij het begin van de corona-uitbraak in Europa, een reiswaarschuwing voor heel Spanje gegeven. Die werd op 21 juni ingetrokken toen het land de noodtoestand na 14 weken beëindigde.

Behalve voor Catalonië raadt Berlijn ook reizen af naar de regio’s Aragón en Navarra ten westen van Catalonië.

Spaanse premier is boos

De Spaanse premier is boos over de adviezen in Duitsland en Engeland. Hij zegt in de Daily Mail dat het allemaal wel meevalt met de uitbraak. „Toeristen zijn hier veiliger dan in hun eigen land”. Volgens hem gaat de Spaanse toeristenindustrie heel veilig en verantwoord om met de risico’s.