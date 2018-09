Abvakabo klaagt weer over werkdruk fiscus

Het is niet de eerste keer dat Abvakabo met deze boodschap komt. De bond waarschuwde in 2012 al dat het snijden in het personeelsbestand leidt tot slechtere controle en dus minder belastinginkomsten.

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën liet tegenover de NOS weten dat dat wel meevalt. „We mogen ervan uitgaan dat er meer fraude is, dan nu bekend is. Maar het is niet waar dat er miljarden voor het oprapen liggen.”

Wiebes bestrijdt dat het personeelsbestand van de Belastingdienst de laatste tijd is gekrompen. Op de afdeling toezicht zijn er 1200 man bij gekomen, deels van andere afdelingen.

Belastingtelefoon

Bij de Belastingtelefoon wordt deze dagen druk gebeld, zei Wiebes vrijdag na de ministerraad. Veel mensen hebben vragen over hun aangifte, die op 1 april binnen moet zijn. Vrijdag stond de teller op 6,3 miljoen. Zelf moest de staatssecretaris zijn aangifte ook nog invullen.